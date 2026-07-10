José Antonio Liñares, portavoz de UHC en Onda Cero: "el emblema de Santiago es la fachada de la Catedral y tendría que tener más valor a nivel mediático antes que proyectar el videomapping en la fachada de Raxoi"

El portavoz de la Unión de Hoteleros de Santiago José Antonio Liñares señala en ONDA CERO que "es un fenómeno incomprensible que un mes tan hermoso como es julio tengamos una caída de la ocupación hotelera" y en parte culpa al escaso atractivo de las fiestas del Apóstol de los últimos años. Liñares señala que las fiestas del Apóstol "no son lo que los compostelanos pensamos cuando creemos que tienen una proyección fuera, porque la verdad es que son invisibles, muchos visitantes a la ciudad no saben que estamos en fiestas".

Los hoteleros compostelanos valoran "muy positivamente" la vuelta a la plaza del Obradoiro del espectáculo de luz durante tres noches aunque con matices. Liñares señala que "el emblema de Santiagoes la fachada de la Catedral, única en el mundo y tendría un valor mayor a nivel mediático la proyección del videomapping en la fachada de la Catedral más que en la fachada del Pazo de Raxoi" tal y como se ha anunciado esta semana. José Antonio Liñares cree que "hemos perdido pulso, estabamos en la vanguardia, eramos los mejores y, en los últimos años, nuestros competidores nos han ganado terreno"