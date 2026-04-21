Hoteleros de Santiago lamentan la pérdida de pasajeros del aeropuerto de Lavacolla: "un aeropuerto con estas caídas de pasajeros hace que la ciudad se resienta"

Preocupados por el desplome del tráfico aéreo en Santiago y la falta de planificación tras la pérdida de rutas, miembros de la Unión Hotelera Compostela (UHC) mantuvieron una reunión para evaluar las medidas propuestas por la Xunta de Galicia en materia de política aeroportuaria.

Y es que tal y como recuerdan, los últimos datos difundidos por Aena, que reflejan una caída trimestral del 29,6% de usuarios en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, situándolo como la terminal que más tráfico comercial pierde en España, han generado “una profunda preocupación” en el sector. Desde la UHC se insiste en que “el aeropuerto compostelano es una infraestructura clave para el desarrollo turístico y económico de Galicia, y su deterioro afecta al conjunto del destino Galicia, no solo a una ciudad”.

En este contexto, la UHC defiende que el aeropuerto de Santiago “se consolide como aeropuerto de Galicia” y expresa su decepción ante una propuesta que considera “poco valiente y claramente insuficiente, al no abordar el problema de fondo y optar por posponer decisiones estructurales”. A su juicio, esta falta de determinación “responde más a la voluntad de evitar tensiones territoriales en el corto plazo, que a la necesidad de construir una solución sólida y eficaz para Galicia en su conjunto”.

Para la asociación, la situación actual es “consecuencia directa de una falta de planificación sostenida”. “En el caso de Santiago”, dicen, “no existe un plan estratégico de turismo vigente desde 2022, tras la finalización del anterior (2017–2022), en un contexto además marcado por la pandemia. Será cuatro años después, y solo tras la pérdida de la base de Ryanair, cuando se inicie la definición de un nuevo plan, evidenciando la ausencia de una hoja de ruta y de alternativas ante escenarios adversos”.

“A este escenario”, añaden, “se suma un contexto cada vez más exigente para la demanda, marcado por una mayor carga impositiva sobre los turistas y por la proliferación de mensajes poco favorables hacia la oportunidad que supone el turismo, factores que en conjunto afectan a la competitividad del destino y refuerzan la necesidad de una estrategia clara, coherente y sostenida en el tiempo”.

Para la UHC, la salida de Ryanair no es únicamente el origen del problema, sino “el elemento que ha puesto de manifiesto una debilidad estructural, que es la falta de estrategia”, haciendo hincapié en que “sus efectos ya son visibles, con un impacto directo y severo sobre el conjunto del sector turístico, y sin previsión de cambio a medio plazo”.

A esta situación se suma además, “una evidente falta de comunicación y coordinación entre administraciones autonómica y local, lo que dificulta la adopción de decisiones eficaces y genera un escenario de incertidumbre permanente”, tal y como señalan.

Desde un punto de vista estrictamente objetivo, la UHC defiende que el aeropuerto de Santiago debe desempeñar “un papel central dentro de un modelo aeroportuario gallego ordenado y eficiente”, en base a criterios objetivos, técnicos y estratégicos como su ubicación central, ya que está a menos de una hora de las principales ciudades, y sus condiciones operativas. “Se evitaría así”, dicen, “el riesgo de una dispersión de rutas y recursos, evidenciando la necesidad de una mayor coordinación y planificación”.

El colectivo recuerda también que se trata del aeropuerto “mejor preparado desde el punto de vista técnico, con mayor longitud de pista, capacidad para aeronaves de gran tamaño, operatividad nocturna, mayor superficie terminal, más puertas de embarque y menor índice de desvíos”.

La UHC subraya que “este planteamiento no responde en ningún caso a una lógica de confrontación territorial, sino a la necesidad de estructurar el sistema aeroportuario gallego de forma eficiente, donde cada infraestructura cumpla un papel complementario dentro de una estrategia común”, incidiendo en que “el objetivo no es competir dentro de Galicia, sino competir mejor como destino único”.

Como referencia, la UHC propone modelos como los del País Vasco o Andalucía, “donde existe una jerarquía clara y una distribución de funciones que permite maximizar resultados”, señalando que “en Euskadi, con tres aeropuertos gestionados por Aena, el tráfico se concentra en Bilbao-Loiu, con más de 7 millones de pasajeros”.

Asimismo, el colectivo considera imprescindible ampliar la visión estratégica e incorporando la cooperación con el aeropuerto de Oporto-Sá Carneiro, en beneficio del posicionamiento internacional de Galicia y de toda la zona.

Por último, la Unión Hotelera Compostela alerta de que “esta situación agrava el contexto del sector turístico en Santiago, que acumula descensos continuados de ocupación desde octubre de 2025, con un impacto que trasciende lo local y afecta o afectará a la competitividad global del destino Galicia”, reclamando ante este escenario, “un cambio de enfoque que pase por decisiones valientes, basadas en criterios objetivos” y “una planificación real y coordinación efectiva entre administraciones, con una visión de país que permita aprovechar las fortalezas existentes y reforzar el posicionamiento turístico de Galicia en su conjunto”.