Goretti Sanmartín "agradece y respeta" el informe de Contas sobre el impuesto de estancia turística pese a "algún matiz"

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha asegurado que "agradece y respeta" el informe elaborado por el Consello de Contas sobre la tasa turística, aunque ha señalado que existen "algunos matices".

El órgano fiscalizador hizo público este jueves un informe de auditoría "exprés" sobre la planificación e implantación de este tributo, en el que analiza la situación de los tres municipios que, en el momento de la evaluación, tenían el recargo implantado o en tramitación: Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo.

Según el informe, A Coruña recaudó 365.150 euros por la tasa turística durante el cuarto trimestre de 2025, una cifra que, extrapolada al conjunto del año, alcanzaría los 1.460.600 euros, por debajo de los 2,5 millones previstos inicialmente. En el caso de Santiago de Compostela, la recaudación ascendió a 548.000 euros en ese mismo periodo, lo que supondría unos ingresos anuales de 2.192.000 euros, frente a los 2,6 millones estimados.

En rueda de prensa, Sanmartín ha defendido que la implantación de la tasa turística en la ciudad ha sido posible gracias a la "iniciativa y constancia" del Ayuntamiento, en particular del Gobierno local y de la Concejalía de Turismo, cuyos responsables trabajaron "día tras día" para hacer realidad este impuesto.

Aunque ha reconocido que el informe detecta algunos defectos en la tramitación, la regidora los ha enmarcado en un proceso "nuevo", por lo que considera "lógico que hubiese alguna cuestión que afinar". A su juicio, una lectura completa del documento "deja en muy buen lugar" el procedimiento seguido para implantar la tasa en Compostela.

Asimismo, ha señalado que, si bien existen aspectos susceptibles de mejora —como el formato digital de los modelos de documentación—, el propio informe reconoce que su contenido "resulta completo con la información y los modelos precisos para autoliquidar" el impuesto.

La alcaldesa también ha destacado el grado de respuesta de los establecimientos turísticos durante este primer periodo de aplicación. Según ha recordado, 260 de los 952 establecimientos inscritos presentaron la correspondiente autoliquidación, lo que representa un 27,31 % del total, frente al 7,76 % registrado en A Coruña.

Por otra parte, Sanmartín se ha referido a una de las observaciones formuladas por el Consello de Contas, relativa a la necesidad de complementar la tasa turística con otras medidas destinadas a mitigar el impacto del turismo. En este sentido, ha sostenido que el órgano fiscalizador "no tuvo como referencia el conjunto de medidas que se están desarrollando en el ámbito turístico y urbanístico".

Con todo, la alcaldesa ha reiterado que "respeta y agradece" la evaluación realizada por el Consello de Contas y ha descartado presentar alegaciones al informe, aunque ha insistido en que "existen matices que podrían ofrecer una lectura más favorable si se aportase más información sobre otros expedientes".