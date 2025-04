El gobierno de Santiago asegura que la rúa do Pombal "está normalizada" tras la apertura al tráfico y autobuses y "quedó mucho mejor"

El concejal de Mobilidade Xan Duro destaca en ONDA CERO que tras la reapertura al tráfico y las líneas de bus circulando por la rúa do Pombal "está todo normalizado" y añade que "é unha obra que quedou ben, que era necesaria e foi complexa" porque "é un dos eixos de circulación máis imrpotantes xunto con Virxe da Cerca"

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás comenta que "a rúa do Pombal que dou moito mellor do que estaba antes" y "se executou moi ben, foi moi boa execución". Lestegás cree que la rúa do Pombal tras la apertura al tráfico y esta semana también los autobuses "funciona con normalidade" y añade que "mellorou a accesibilidade"

El concejal del PP Adrián Villa cree que "a autocrítica no goberno local non aparece" y añade que "as queixas pola convivencia dos vehículos e o carril bici, os carrís de circulación non están diferenciados os espazos e istop pode xerar inseguridade". Villa señala que hay problemas de accesibilidad"a partir da praciña de San Clemente que también presenta "problemas de mobilidade" además "dun firma bastante inseguro de cemento pulido no que nos días de chuvia se pode patinar bastante"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que en la rúa do Pombal "a accesibilidade mellorouse" y " hai que ver cómo funciona o carril bici" y apunta que "así e todo boto en falla máis contenedores de basura porque a xente maior ten que desprazarse máis". Así y todo, apunta Muíños a que los vecinos "están contentos e satisfeitos" con la reforma del Pombal