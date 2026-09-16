Firmado el nuevo contrato para el servicio de transporte urbano de Santiago

El concejal de Movilidad, Xan Duro, que ha explicado que ya se ha comenzado a trabajar para facilitar el proceso de transición al nuevo servicio.

El Concejal de Movilidad afirmó que ya se ha creado un grupo de trabajo en el que participan representantes del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria, con el objetivo de facilitar los cambios implícitos en el nuevo contrato. Xan Duro explicó que "este es un proceso complejo en el que hay que abordar muchos problemas, desde el enrutamiento de los autobuses hasta la implementación de una nueva APP, pasando por la implementación de nuevos sistemas de pago o la renovación de las diferentes tarjetas Bonobbus, y todos estos cambios requieren tiempo para adaptarse".

El edificio explicó que en las próximas semanas también se lanzará una campaña informativa para que el barrio conozca lo mejor posible los cambios que implicará la entrada en vigor del nuevo contrato. Xan Duro estaba convencido de que "los cambios serán beneficiosos para todos los usuarios, aunque sabemos que todos los cambios requieren tiempo para adaptarse porque afectan a los hábitos diarios de los vecinos." En este sentido, abogó por "dejar que el servicio se asente" que, recordó, con el nuevo modelo contractual tendrá una mayor capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades que surgen durante los 13 años de validez del contrato.

El nuevo contrato para el servicio de transporte urbano ha sido adjudicado a la UTE, formada por Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, y costará al Ayuntamiento 118,8 millones de euros. Su entrada en vigor supondrá una mayor cobertura geográfica, mejores horarios y frecuencias, y mayor fiabilidad gracias a un nuevo Sistema de Ayudas Operativas y una nueva APP para los usuarios.