La fiesta del comercio de Santiago se celebrará del 11 al 13 de junio con música, pasacalles y animación infantil

La fiesta del comercio local de Santiago, Prima 26, regresará del 11 al 13 de julio con una programación repleta de música, pasacalles, actividades infantiles y la tradicional ruleta de regalos.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentó este lunes el cartel de una nueva edición de esta iniciativa, que busca dinamizar las ventas del pequeño comercio, mejorar la experiencia de compra y atraer a nuevos perfiles de clientes.

En esta ocasión, la programación pone el foco especialmente en las familias y en el público joven, dos segmentos que, según explicó la edil, se encuentran entre los más alejados del comercio de proximidad y que recurren con mayor frecuencia a otros hábitos de consumo, como las compras por internet.

Rozas también animó a los establecimientos a sumarse activamente a la celebración, sacando sus productos a la calle y decorando sus negocios. “Eso es lo que realmente convierte estos días en algo especial”, destacó.

Entre las actividades más esperadas volverá a estar la ruleta de regalos ‘Eu merco aquí’, que se instalará el viernes por la tarde en la Praza Roxa, de 17.00 a 19.30 horas, y el sábado por la mañana en la Praza do Toural, entre las 11.30 y las 14.00 horas.

Podrán participar las personas mayores de 16 años que presenten un ticket de compra de cualquier comercio local de Santiago por un importe igual o superior a cinco euros, correspondiente a adquisiciones realizadas entre el 8 y el 13 de julio. Cada ticket dará derecho a una tirada, aunque no se admitirán más de dos comprobantes del mismo establecimiento. Además, cada participante podrá obtener un máximo de tres premios. Los regalos, adquiridos en el comercio local, no podrán canjearse por dinero en efectivo.

Programación

Las actividades comenzarán el viernes 11 de julio con dos pasacalles que arrancarán a las 18.00 horas desde distintos puntos de la ciudad. Desde la Plaza de Vigo partirá el espectáculo teatral ‘Rufina e Benito’, mientras que desde Concheiros lo hará ‘Gran Cuarteto de la Familia Bocaprier’. Ambos recorridos confluirán en la Praza do Toural.

La Praza Roxa será uno de los principales escenarios de la jornada. A las 18.00 horas actuará Caramuxo Teatro y, una hora más tarde, llegará ‘A Banda dos Insectos’, un proyecto de rock en gallego dirigido a niños y niñas a partir de tres años.

También a las 19.00 horas, la Praza 8 de Marzo acogerá la actuación de ‘Unha señora orquestra’, una propuesta de la actriz Ailén Kendelman que fusiona música y humor.

La programación continuará el sábado 13 de julio con actividades durante toda la jornada. Desde las 12.00 horas, la Praza Roxa albergará una exhibición de break dance acompañada de un taller de iniciación para quienes quieran aprender sus pasos básicos.

A las 13.00 horas, la Praza de Feixóo será el escenario del concierto de Muré, una banda compostelana que mezcla pop electrónico, funk y música disco.

Por la tarde, la Praza do Toural acogerá, a partir de las 18.00 horas, el espectáculo de teatro de calle ‘A illa sen tesouro’, de la compañía Ghazafellos. La clausura de Prima 26 llegará de la mano de Lideira, que ofrecerá un concierto a las 20.00 horas en la Praza de Feixóo.