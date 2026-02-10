Desalojan el centro comercial As Cancelas por un incendio en una máquina de aire acondicionado de la azotea

Un incendio en una máquina de aire acondicionado de una tienda que estaba situada en la azotea del centro comercial As Cancelas, en Santiago, ha obligado a desalojar las instalaciones.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, sobre las 14,00 horas un particular alertó de que veía salir humo de un tejado en esta zona. Fuentes del centro comercial resaltaron sobre las 16,00 horas que la actuación fue rápida y que ya estaba garantizado el 100% de la actividad.

En torno a las 14,00 horas, seguridad del centro comercial también se puso en contacto con la central de emergencias para dar aviso de un incendio en la zona de la azotea y comunicar que iban a proceder a la evacuación de las instalaciones, aunque no había personas afectadas.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Bomberos de Santiago y efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. También la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal Xan Duro acudieron hasta el lugar para conocer de primera mano e interesarse por el operativo y por el desalojo del centro.

Fuentes municipales han señalado que todo se realizó "en orden" --los establecimientos del centro comercial realizan simulacros de incendio y evacuación periódicamente-- y la situación quedó normalizada sobre las 15,30 horas.

Por la hora en la que ocurrió, el incidente ha coincidido con el cambio de turno de numerosos trabajadores y el centro comercial registraba actividad en los locales de restauración.