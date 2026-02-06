El Concello de Santiago establece contactos con otra empresa para el contrato de los centros socioculturales al que Eulen renunció

El Gobierno local de Santiago ha establecido los primeros contactos con la segunda empresa que figuraba en el proceso de adjudicación para el contrato de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales --uno de los tres lotes en los que se dividirá su gestión--.

Todo ello después de que la empresa Eulen, a la que se le había adjudicado el contrato el pasado 21 de enero, renunciase a pocos días del plazo límite para la firma. Ante este escenario, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha avanzado que se están estudiando "todas las vías legales posibles" para imponerle penalidades a la empresa.

En rueda de prensa, la mandataria local ha señalado que la renuncia de Eulen es "inexplicable" y que la empresa ha dado justificaciones "que no convencen ni se entienden". "Es una actuación de irresponsabilidad", ha afeado.

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno municipal inició el procedimiento para que pueda hacerse cargo de este contrato la segunda empresa, con el objetivo de que "cuanto antes pueda haber una nueva adjudicación".

"Insisto, en estos momentos hay servicio, hay una empresa que está en orden de continuidad y tenemos que evaluar la posibilidad de continuidad o no hasta que otra empresa se haga cargo", ha expuesto.

Además, ha asegurado que han mantenido contacto con los representantes de los trabajadores y les han trasladado su "preocupación" e "intención" de que se pueda hacer la adjudicación "cuanto antes".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En este contexto, el concejal del Grupo Municipal Popular José Ramón de la Fuente ha afirmado en un audio difundido a los medios de comunicación que "tiene que haber dimisiones", porque considera que las "excusas" que da el Gobierno local "no son creíbles".

"Se sabe desde hace tiempo la grave situación que están atravesando los trabajadores, que llevan cinco meses sin cobrar y los centros que llevan prácticamente meses sin actividad. Queremos saber la verdad", ha remarcado.

De la Fuente ha exigido a la alcaldesa que "dé explicaciones, asuma personalmente la gestión de esta crisis y garantice los puestos de trabajo y derechos de los trabajadores". "No llega solo con eso, tiene que haber dimisiones", ha concluido.

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal ha mostrado su "preocupación" ante la situación tras el anuncio de renuncia de Eulen y su "máxima solidaridad" con los trabajadores afectados "que no pueden seguir pagando las consecuencias de una mala gestión".

"Esta situación tengo un único responsable, el Gobierno bipartito del Bloque Nacionalista Galego y Compostela aberta. Su mala gestión, su falta de previsión y su pasividad frente a los incumplimientos conocidos son las que nos trajeron hasta aquí", ha enfatizado.

Por ello, ha exigido "responsabilidades políticas" ante una gestión que "pone en riesgo" un servicio público "esencial" y los derechos laborales del personal". "Los centros socioculturales son fundamentales para la cohesión social de la ciudad. No cabe más improvisación ni más errores", ha finalizado.