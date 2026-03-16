El Concello de Santiago promueve un parque público municipal en alquiler con la rehabilitación de viviendas en Caramoniña

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudades Históricas, Iago Lestegás, compareció ante los medios este lunes junto a la portavoz del gobierno, Míriam Louzao, para explicar el proceso que el gobierno está impulsando para crear un parque municipal de viviendas públicas en alquiler mediante la rehabilitación de edificios abandonados. Este lunes, la Junta de Gobierno Local adjudicó a la empresa ESTAR ARQUITECTOS SLP la elaboración del proyecto básico, el proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la gestión opcional de las obras para la rehabilitación del conjunto de cinco edificios municipales en la Rúa da Caramoniña por un importe de 49.997,20 euros (IVA incluido). Se prevé que la inversión total supere los 931.000 euros.

Los cinco edificios que serán rehabilitados suman 587 m2 de superficie construida y se ubican en una parcela de 1.875 m2 de superficie, clasificada como equipamiento sanitario público, que el Ayuntamiento obtuvo en 2005 mediante cesión obligatoria para el desarrollo de la unidad de ejecución U-4 del Plan Especial de la Ciudad Histórica (edificios residenciales diseñados por Víctor López Cotelo). Los cinco edificios municipales no están catalogados como patrimonio histórico, pero son representativos de la arquitectura popular. Uno de ellos se encuentra en la parte baja de la Rúa A Caramoniña y los otros cuatro se agrupan en la parte alta de la misma.

El concejal de Urbanismo indicó que esta acción tendrá cuatro efectos positivos, empezando por dar ejemplo como administración pública. «La administración pública debe dar ejemplo y rehabilitar el patrimonio histórico», afirmó. Lestegás señaló que esta acción también permitirá recuperar bienes representativos de la arquitectura popular, mejorar el estado de la Rúa A Caramoniña y «avanzar en la creación de un parque de viviendas municipales de alquiler en el centro histórico mediante la rehabilitación del patrimonio abandonado».

La acción cuenta con una inversión total prevista de más de 931.000 euros y se enmarca dentro de los proyectos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Local (EDIL) Horizonte Compostela. El Ayuntamiento de Santiago ha captado más de 8,6 millones de euros en esta convocatoria.

Plazos

El plazo de este contrato es de tres meses a partir de su firma para el proyecto base, y de dos meses para la elaboración del proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud. La gestión de la obra se desarrolla simultáneamente a su ejecución y, una vez finalizada y recibida, se dispone de un plazo de un mes para el libro de obra. En total, se prevé una duración contractual de dos años.