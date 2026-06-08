El concello de Santiago licita el servicio de gestión de las escuelas infantiles municipales

El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado el expediente para contratar la gestión de las escuelas infantiles municipales de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños, con un presupuesto superior a tres millones de euros para los próximos dos años.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, informó este lunes de que el contrato fue autorizado en la junta de gobierno extraordinaria celebrada el pasado jueves. El nuevo pliego incrementa su presupuesto un 24,8 % respecto al contrato adjudicado en 2022 y fija el plazo de presentación de ofertas hasta el 9 de julio.

Según explicó Louzao, el aumento responde a la actualización de las condiciones salariales recogidas en el convenio sectorial aprobado el año pasado, al encarecimiento de las materias primas para el servicio de comedor y de los materiales didácticos, así como a una reforma del modelo de gestión de las escuelas infantiles.

Entre las principales novedades destaca el paso de un sistema de pago mensual fijo a otro basado en precios unitarios por hora efectiva de servicio. El contrato establece un máximo anual de 60.574,54 horas de prestación. La portavoz señaló que este modelo permitirá reinvertir los ahorros generados en mejoras educativas.

El nuevo pliego también modifica los criterios de adjudicación, otorgando mayor valoración al refuerzo de educadoras en los periodos de mayor actividad. Además, incorpora tutorías individuales previas al periodo de adaptación y un programa lúdico específico para niños de 0 a 3 años durante la guardia de agosto.

En materia de alimentación, el servicio de comedor y cocina se orientará hacia un enfoque centrado en la seguridad alimentaria y la educación nutricional. Asimismo, se reorganizarán las funciones del personal, diferenciando de forma expresa las tareas de cocina y limpieza, que hasta ahora podían recaer en una misma persona.

Otra de las mejoras previstas es el refuerzo del seguimiento y mantenimiento cotidiano de las instalaciones, sin afectar a las actuaciones estructurales, que seguirán siendo competencia municipal.

Louzao destacó también el impulso a la atención a la diversidad. El nuevo contrato reserva hasta 20 puntos en la valoración de ofertas para medidas relacionadas con la detección precoz y la atención temprana, incluyendo una bolsa de hasta 450 horas anuales de especialistas para intervención directa en las aulas.

La portavoz defendió que la nueva licitación apuesta por un modelo basado en indicadores de calidad asistencial, pedagógica, social y sanitaria, frente al sistema anterior, sustentado principalmente en memorias técnicas y mejoras materiales. Según señaló, el nuevo esquema garantiza un mayor aprovechamiento de los recursos, al vincular la facturación a las horas efectivamente prestadas y destinar los posibles ahorros a la mejora del servicio.