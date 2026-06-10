El Concello de Santiago comprará edificios en desuso para convertirlos en vivienda de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Santiago destinará tres millones de euros a la adquisición de edificios en desuso en la ciudad histórica para rehabilitarlos y destinarlos a vivienda de alquiler asequible.

La iniciativa fue presentada este miércoles por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás. Para desarrollar el proyecto, el consistorio propondrá una colaboración al Consorcio de Santiago, con el que ya ha mantenido contactos previos, para que asuma la rehabilitación de los inmuebles adquiridos.

Según explicó la regidora, el Ayuntamiento se encargará de la compra de los edificios y solicitará la colaboración del Consorcio para ejecutar las obras de rehabilitación, en línea con los objetivos compartidos por ambas instituciones.

Sanmartín destacó que existe una coincidencia entre las metas del gobierno local y las del Consorcio, y recordó que el Consorcio de Toledo ya impulsó una iniciativa similar. Por ello, confía en que la propuesta sea aceptada.

Edificios en desuso y de valor patrimonial

Por su parte, Lestegás defendió que aprovechar el parque edificado existente representa una oportunidad para facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, señaló que en el ámbito de la ciudad histórica —que incluye también los barrios de San Pedro, San Roque, Basquiños, Sar, San Lourenzo y Pelamios— existen numerosos inmuebles vacíos que evidencian un uso ineficiente del parque residencial y contribuyen al deterioro de determinados espacios urbanos.

La adquisición de los edificios se realizará mediante licitación pública. Los inmuebles deberán estar situados dentro del ámbito del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica, contar con algún tipo de catalogación por su valor arquitectónico, encontrarse en desuso, requerir obras de rehabilitación y estar libres de cargas o gravámenes, entre otros requisitos que recogerá un pliego que, según el edil, se encuentra muy avanzado.

Esta actuación forma parte del Plan específico de medidas correctoras aprobado tras la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

Financiación

El presupuesto para esta iniciativa procede de los 5,1 millones de euros obtenidos por el Ayuntamiento mediante la venta de tres parcelas municipales.

Lestegás explicó que la enajenación de estos terrenos tenía un doble objetivo: movilizar suelo para la construcción de vivienda protegida de nueva planta y generar recursos para promover nuevas viviendas protegidas en el centro de la ciudad a través de la rehabilitación.

Gracias a estos ingresos, integrados en el Patrimonio Municipal del Suelo, el Ayuntamiento podrá destinar ahora tres millones de euros a la compra de edificios vacíos en la ciudad histórica.