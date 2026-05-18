El concello de Santiago aprueba la contratación de los comedores escolares con un aumento del coste pero mismo precio para las familias

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha informado de la aprobación de la contratación del servicio de comedores escolares, que se dividirá en dos lotes: uno destinado al personal monitor y otro al servicio de alimentación. A pesar del incremento de los costes, el Ayuntamiento de Raxoi mantendrá sin cambios los precios para las familias durante el próximo curso.

Durante una rueda de prensa, Louzao explicó que la licitación cubrirá el servicio de comedor en nueve centros de educación infantil y primaria y en tres escuelas rurales, además del servicio de desayuno en diez centros educativos y tres escuelas rurales.

Por ahora, el servicio continuará prestándose mediante un modelo de contratación externa, mientras el Ayuntamiento trabaja en la implantación del nuevo sistema anunciado el pasado viernes por la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Este nuevo modelo prevé la creación de una cocina central que abastezca a todos los colegios de la ciudad.

El contrato se estructurará en dos lotes: uno para el servicio de personal monitor, con un presupuesto máximo de 2.226.678,72 euros, y otro para el servicio de catering, dotado con 1.308.343,52 euros. El primero tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, mientras que el segundo será de un año, prorrogable hasta tres más de forma individualizada. Según explicó la edil, esta duración responde a la previsión de puesta en marcha del nuevo modelo de funcionamiento del comedor escolar.

Asimismo, Louzao destacó entre las mejoras previstas el refuerzo del personal monitor, lo que permitirá ofrecer una atención más completa al alumnado, así como incorporar profesionales especializados para atender a menores con necesidades especiales.

Por último, la portavoz subrayó que, pese al importante aumento del coste del servicio, el Ayuntamiento asumirá una parte significativa del gasto para evitar una subida de las tarifas públicas el próximo curso escolar.