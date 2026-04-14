El Concello de Santiago anuncia que este miércoles empezarán los trabajos de levantamiento topográfico de la zona del derrumbe en Bonaval

El Ayuntamiento de Santiago ha informado de que este miércoles comenzarán los trabajos de levantamiento topográfico en la zona donde se produjo el derrumbe de parte del muro del antiguo cementerio del Parque de San Domingos de Bonaval.

Así lo ha comunicado el Gobierno local en una nota de prensa, después de que el líder de la oposición, Borja Verea, criticase este martes la supuesta “desidia” del Ejecutivo municipal ante el estado del muro, que se desplomó el pasado 12 de febrero.

En este contexto, el Ayuntamiento ha explicado que, tras una primera fase de análisis, se adjudicó el contrato para la redacción del estudio de patologías e inestabilidad estructural del muro del Parque de Bonaval a la empresa Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.L.

El objetivo de este contrato es identificar las causas del derrumbe, evaluar la estabilidad del resto del muro y establecer los criterios técnicos, así como posibles soluciones para su reparación.

El trabajo contempla, entre otras actuaciones, un levantamiento topográfico detallado, la monitorización de movimientos, una campaña geotécnica, el análisis estructural del muro y la elaboración de una propuesta de soluciones técnicas con su correspondiente estimación económica. El plazo de ejecución previsto es de tres meses.

Asimismo, el Gobierno local ha señalado que este martes se celebró la primera reunión de coordinación con la empresa adjudicataria, que iniciará los trabajos de levantamiento topográfico este miércoles.

Posteriormente, se llevarán a cabo catas y ensayos geotécnicos para analizar el comportamiento del terreno y sus condiciones de estabilidad. Una vez obtenidos los resultados, se procederá a redactar el informe técnico.

Por último, la solución definitiva se determinará en función de los resultados técnicos y deberá ajustarse a los criterios que establezca la Comisión Asesora de Patrimonio Cultural, dado que el ámbito está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, se estudia la posible colaboración con el Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.

El Ejecutivo municipal ha subrayado que la intervención se está abordando con criterios de “rigor técnico, prudencia y respeto” hacia el valor patrimonial del entorno, con el objetivo de garantizar una solución que asegure la estabilidad, la seguridad y la conservación de este espacio de especial relevancia histórica como es el Parque de Bonaval.

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, lamentó la “desidia e indolencia” del Gobierno local por no haber reparado aún el muro de Bonaval, que sufrió un derrumbe el pasado 12 de febrero.

En una rueda de prensa, el dirigente popular afirmó que este problema se ha convertido, dos meses después, en “la imagen más clara de la gestión de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, al frente del Ayuntamiento”. Asimismo, reprochó la “desconexión total con la ciudad” al no ofrecer una solución a una situación que afecta a uno de los espacios “más emblemáticos”.

“Bonaval no es un parque más; es un símbolo de Santiago, un lugar que forma parte de la identidad de la ciudad, de la vida cotidiana de sus vecinos y de lo que somos”, subrayó.

Verea aseguró que la actuación del Ejecutivo local transmite “inacción, desidia y falta de respuesta”, y lamentó que, tras semanas, la ciudadanía siga viendo “un muro caído, una zona degradada y un gobierno incapaz de ofrecer una respuesta a la altura”.

A su juicio, dos meses constituyen “tiempo suficiente” para haber declarado la emergencia y acometer la reconstrucción y rehabilitación del muro, más aún tratándose de un bien patrimonial protegido como BIC. En este contexto, comparó la situación con la muralla de Lugo, donde también se produjo un derrumbe en fechas similares.

“Dos o tres días antes cayó la muralla de Lugo y hoy está completamente reconstruida y rehabilitada. A las 48 horas ya había técnicos trabajando”, señaló, recordando que, aunque en ese caso la competencia es de la Xunta, el muro de Bonaval depende del Ayuntamiento.

Finalmente, insistió en que la solución debe partir de la alcaldesa y su equipo de gobierno, y concluyó que “si se pudo actuar en Lugo ante una situación semejante, con más motivo debería hacerse aquí”.