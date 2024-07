El concello de Santiago achaca al cambio climático y la "humedad" de este mes de julio los retrasos en los desbroces

La concejala de Medio Rural Pilar Lueiro señala en ONDA CERO que "as conversas coa concesionaria son diarias" y los trabajos de desbroce en la zona norte y rural "van a bo ritmo". Pilar Lueiro señala que "este tempo de humidade que estamos tendo non nos está axundando", con lo que el mal tiempo, señala hace que se retrasen los trabajos de desbroce.

Por su parte la directora de Seaga Luisa Piñeiro se muestra "sorprendida" por las declaraciones de la concejala de Medio Ambiente y añade que "dende a Xunta remitñiuse ó Concello de Santiago o plan contra incendios dende 2022 e todavía non está firmado". Piñeiro insiste en que "todavía non ten Santiago o plan contra incendios" al tempo que insiste en que "os contratos cada ano se manteñen".

La portavoz del gobierno compostelano Miriam Luzao señala en ONDA CERO que "o tempo non axuda" en cuanto a las labores de desbrocen en Santiago y es algo que "hai que telo en conta con seguntes pregos". Louzao señala que "se fai un seguimento puntual" de las rozas en Santiago.

El vice portavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que "hay que darse un paseo por el entorno urbano y ver el estado de conservación y mantenimiento de las vías" porque "ni se mantiene, ni se roza como se debería" y censura que desde el gobierno se apunte "al socorrido recurso del cambio climático"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cree que desde la concejalía de Medio Rural "se botan balóns fóra" en cuanto al estado de los desbroces porque "só hai que ver cómo está o vial Clara Campoamor, Volta do Castro ou a Choupana" y alade que "tamén hai que dar exemplo coas parcelas municipais"

La portavoz de de Comspotela Aberta y concejala de Dereitos Sociais María Rozas comenta que "o cambio climático é unha realidade e xa o vemos neste mes de xullo que non era o agardado por ninguén" aunque "eso non quita que hai que adaptarse á realidade" porque "O concello ten que dar exemplo co que ten que ver coas rozas" y "estase a facer un esfrorzo na zona rural e tamén o ámbito da zona urbana"