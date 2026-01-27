La borrasca 'Joseph' derriba árboles, muros y postes, y descuelga cables en Santiago

Santiago se vio afectada por distintas incidencias relacionadas con la meteorología entre las 16.00 horas del lunes y las 06.29 horas de este martes debido a la borrasca 'Joseph'. En toda Galicia, el 112 autonómico registró más de 800 incidentes, siendo la provincia de Pontevedra la más castigada por el temporal.

En la capital compostelana, uno de los principales sucesos ocurrió sobre las 23.40 horas del lunes, cuando se produjo la caída de un muro en la calle Agro da Senra, lo que obligó a cortar un carril de la vía.

Sin embargo, el trabajo de los bomberos comenzó ya por la tarde, cuando acudieron a la Avenida Xosé Filgueira Valverde por dos ramas caídas, mientras que en el camino dos Vilares se reubicaron los cables telefónicos que se encontraban sobre la acera.

Dos horas más tarde, en la avenida Xoan XXIII, los equipos de emergencia fueron movilizados por un árbol caído y, poco después, ocurrió lo mismo en la avenida Castelao con García Lorca.

En la calle Río Arriba, veinte minutos después, un poste telefónico derribado quedó sostenido por otro, un hecho que impidió la entrada de vehículos a los inmuebles de la zona.

Ya alrededor de las 20.30, otro árbol caído ocupaba uno de los carriles de la calle Xosé Couso antes de ser retirado por los bomberos. Hubo más caídas de árboles cayó veinte minutos más tarde en la calle Berna y otro ejemplar se encontraba a punto de caer en la calle Os Abetos.

Además, los equipos de emergencias realizaron cortes de más árboles en Xoan XXIII y tuvieron que cortar cables descolgados en Pedrido.

Al margen de estos casos, el último registro asociado al temporal se produjo sobre las 6.30 de este martes en Moas de Abaixo, donde la caída de un árbol cortó el paso por la acera hasta que fue finalmente retirado por los bomberos.