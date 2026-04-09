El Ayuntamiento de Santiago activa la inclusión de un nuevo inmueble en ruinas en el Registro de Solares

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás, declaró el estado de ruina del inmueble sito en el número 1 de la calle de la Caramonia el 17 de octubre de 2023. Posteriormente, el arquitecto municipal propuso su inclusión en el Registro de solares y realizó una valoración económica para salida a subasta pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 137 y 138 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. Concretamente, en el expediente figura una valoración para salida a subasta pública de 64.561,40 euros.

La Ley del suelo de Galicia establece en su artículo 135 los deberes de uso, conservación y rehabilitación de los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones. Además, el inmueble sito en el apartado 1 de la calle de la Caramoniña está catalogado y la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia establece la obligación de conservar, mantener y custodiar los bienes protegidos integrantes del patrimonio cultural de Galicia para evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

El informe técnico indica que "no se ha hecho ninguna actuación para revertir el estado de la edificación y sigue en situación de ruina" y señala que "el edificio ha permanecido abandonado durante los últimos 14 años." Tras la declaración de ruina la propiedad "nada hizo por cumplir con el deber de rehabilitarlo y dedicarlo a un uso compatible con la normativa urbanística" y, incumplidos los deberes legales, procede su inclusión en el Registro de Solares de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley del suelo de Galicia.

Otras actuaciones

El Ejecutivo municipal acordó, en marzo de 2025, la venta forzosa mediante subasta pública de cuatro inmuebles de la ciudad histórica que habían sido incluidos en el Registro de Solares en abril de 2024. Uno de ellos, sito en el número 33 de la calle del Espíritu Santo, se adjudicó en septiembre de 2025 y en febrero de 2026 se firmó el acta de ocupación. Es el primer inmueble adjudicado por el Ayuntamiento de Santiago en venta forzosa. Los otros tres edificios incluidos en el Registro de Solares, de la misma titularidad, están pendientes de resolución de recurso en vía contencioso-administrativa. Las actuaciones del Ayuntamiento para conseguir su rehabilitación se remiten a 2002 y ya se habían incluido en el Registro de Solares en 2011, cuando también fueron objeto de impugnación en la vía contencioso-administrativa que fue desestimada en 2013.

La Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica trabaja para incluir más inmuebles en el Registro de Solares con el objetivo de impulsar la rehabilitación del patrimonio construido, en el marco de una estrategia global para avanzar hacia un aprovechamiento más eficiente del parque inmobiliario existente. También se enmarca en esta estrategia la creación de un parque público de vivienda municipal en alquiler a través de la rehabilitación de edificios abandonados. Recientemente, el Ayuntamiento contrató la redacción del proyecto básico, proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de rehabilitación integral de cinco edificaciones municipales en la calle de la Caramoniña con destino la vivienda en alquiler, para lo que se prevé una inversión total de más de 931.000 euros. Se trata de cinco edificios obtenidos por el Ayuntamiento en 2005 por cesión obligatoria tras el desarrollo de la unidad de ejecución U-4 entre la calle de Teo y a través del Escultor Asorey, que permanecieron en ruinas desde entonces.

Además, en el primer trimestre de 2026 el Ayuntamiento otorgó licencias de obra mayor para la rehabilitación integral de cinco edificios de la ciudad histórica que llevan años vacíos. Se trata de los inmuebles sitos en el número 19 de la calle de las Casas Reales, en el número 9 de la calle de Santo Agostiño, en el número 12 de la traviesa de San Payo de Antealtares, en el número 13 de la calle de los Loureiros y en el número 35 de la calle de Castrón Douro.