Aprobados inicialmente los presupuestos de Santiago tras salir adelante la cuestión de confianza a la alcaldesa Goretti Sanmartín

La cuestión de confianza planteada por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, vinculada a la aprobación de los presupuestos, ha salido adelante gracias al respaldo de las concejalas no adscritas, sumado al de los grupos que integran el gobierno bipartito (BNG y Compostela Aberta —CA—). De este modo, las cuentas han obtenido su aprobación inicial y seguirán su tramitación.

Los 12 votos favorables han sido suficientes frente a las dos abstenciones de los concejales socialistas y los 11 votos en contra del Partido Popular (PP). La sesión extraordinaria se convocó de urgencia antes del pleno ordinario, después de que el miércoles por la tarde los presupuestos no prosperasen.

El único cambio en el sentido del voto ha correspondido a las edilas no adscritas, expulsadas del PSOE en 2025, que en la votación anterior se habían abstenido. De haber mantenido esa posición, se habría abierto un plazo de un mes para presentar una posible moción de censura —algo que previsiblemente no habría prosperado—, tras el cual los presupuestos se aprobarían automáticamente.

Durante su intervención, el concejal no adscrito Gonzalo Muíños explicó que la decisión del miércoles implicaba “legitimar” unas cuentas de las que querían “distanciarse” por un supuesto “incumplimiento” de acuerdos. Sin embargo, este jueves, según indicó, la votación respondía a la necesidad de “agilizar los tiempos”. “No existe posibilidad de cambios, por lo que dilatar los plazos es enredar”, afirmó.

En la misma línea, la alcaldesa señaló en su intervención inicial que no otorgar la confianza al gobierno implicaría, en última instancia, que el proyecto presupuestario quedaría aprobado tras un mes si no surgiese una alternativa.

Sanmartín advirtió de que, en ese escenario, las principales perjudicadas serían las vecinas y vecinos de la ciudad, que tendrían que esperar más tiempo para acceder a subvenciones, ver activados contratos de servicios o comprobar el avance de obras. “Un mes más de espera”, lamentó.

Tras la aprobación de la cuestión de confianza y la publicación del proyecto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abrirá un plazo de 15 días hábiles de exposición pública para la presentación de alegaciones por parte de personas o entidades. En caso de presentarse, el texto volverá al pleno.

Por su parte, Marta Abal (PSOE) reiteró que su grupo no puede “otorgar la confianza política a la alcaldesa”, al considerar que el proyecto presupuestario es “poco riguroso, poco ambicioso e insuficiente” para afrontar los principales problemas de la ciudad. “No somos responsables de la gestión del gobierno”, subrayó.

El también concejal socialista Gumersindo Guinarte añadió que el nuevo debate, aunque con “algunos matices”, gira “sobre lo mismo”, pese a emplearse un mecanismo distinto. Asimismo, consideró que la apelación de la alcaldesa está “mal enfocada”, ya que, a su juicio, quien dificulta la aprobación inmediata es el PP con su voto en contra.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, se dirigió a las concejalas no adscritas y al PSOE para pedirles que, si se abriese el plazo de 30 días, apoyasen un cambio de gobierno que le permitiera ser investido alcalde. “Lo contrario es volver a esconderse”, afirmó.

En este contexto, advirtió de que, de no respaldarlo, pasarían de ser “cómplices a culpables de la terrible decadencia que sufre la ciudad”, una situación que ejemplificó, según dijo, en “la ciudad más sucia que nunca” y “los peores autobuses de España”.