El Aeropuerto de Santiago reabre este jueves después de 35 días de obras en la pista

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro reabre este jueves después de 35 días de cierre por las obras en la pista. Las actuaciones han finalizado en el tiempo previsto, tal y como estaba estipulado en el calendario inicial, lo que va a permitir a la infraestructura compostelana operar con normalidad desde mañana día 28. Las obras han incluido otras actuaciones además de la pavimentación de la pista, tales como la adecuación de las instalaciones eléctricas y el sistema de drenaje, además de la renovación del sistema de ayudas para operar con baja visibilidad. Una vez reabierto el aeropuerto con todas las garantías operativas aseguradas, las actuaciones proseguirán en horario nocturno hasta finales de año