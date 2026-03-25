La abstención de PSOE y concejales no adscritos y el voto negativo del PP tumba los presupuestos municipales en Santiago y abre la puerta a la cuestión de confianza

El rechazo del PP y la abstención de las concejalas no adscritas y del PSOE han impedido la aprobación de los presupuestos municipales de Santiago, que solo han contado con el respaldo del bipartito (BNG y Compostela Aberta, CA). Este escenario abre la puerta a que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, se someta a una cuestión de confianza, un mecanismo que ya había anunciado que utilizaría si fuese necesario.

La regidora ha criticado la postura del resto de la corporación municipal y ha apelado a “pensar en la ciudadanía” de Santiago. “¿Qué gana si no hay presupuestos?”, se ha preguntado de forma retórica, para responderse a sí misma: “No gana nada. Quien no vota a favor está provocando que haya que esperar para que estas cuentas entren en vigor”.

Estas palabras aluden al funcionamiento de la cuestión de confianza. Si la alcaldesa recurre a ella, deberá convocar un pleno en el que se votará si mantiene o no la confianza de la corporación. En caso afirmativo, se abrirá un plazo de 30 días tras el cual los presupuestos quedarán automáticamente aprobados si no se presenta antes una moción de censura.

En este contexto, el portavoz del PP, Borja Verea, se ha referido al resto de la corporación como el “tripartito de los líos” y ha dado “toda la razón” —en tono sarcástico— a la alcaldesa. Así, ha augurado que, dado que el PSOE y las concejalas no adscritas “no quieren” que él sea alcalde, “en 30 días estos presupuestos estarán aprobados”. “¿A qué viene este paripé?”, ha cuestionado.

Por su parte, el PSOE y las concejalas no adscritas —expulsadas del Grupo Socialista en mayo de 2025—, que apoyaron a Sanmartín en la investidura y en anteriores votaciones presupuestarias, han centrado sus críticas en los resultados de las negociaciones mantenidas en los últimos meses.

Las no adscritas han denunciado el “incumplimiento” de acuerdos alcanzados, mientras que los socialistas han criticado un “nuevo intento de trasladar a la oposición la responsabilidad”.

Bienestar colectivo

En defensa de las cuentas, el concejal de Hacienda, Manuel César, ha subrayado la voluntad del gobierno local de “seguir reforzando el bienestar colectivo” y avanzar hacia una “Compostela diversa e igualitaria”.

César ha destacado que muchas de las propuestas han sido negociadas, como actuaciones en parques infantiles, mejoras en pavimentos y obras en instalaciones deportivas. También ha señalado coincidencias en otras iniciativas, como la elaboración de un censo de viviendas vacías o el estudio de equipamientos culturales.

Asimismo, ha remarcado que, al margen del proceso negociador, el presupuesto permitirá adjudicar el nuevo contrato de transporte urbano, al que se destinarán 8,7 millones de euros este año. También se incrementará en más de un millón de euros la financiación de los servicios de madrugadores y comedor, así como en 300.000 euros la del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Por su parte, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha destacado que el gasto social alcanzará los 177 euros por habitante, superando, según ha indicado, al de otras ciudades gallegas como Vigo y A Coruña. Este ha sido uno de los aspectos que la portavoz de CA ha resaltado, tras expresar su “frustración” por que el debate se haya centrado en “tacticismos” en lugar de en “políticas públicas”.