El gobierno local rechaza la instalación de cámaras de videovigilancia mientras la oposición cree que incrementarían la seguridad y piden mayor presencia policial

El concejal de Seguridade Xan Duro señala en ONDA CERO que los altercados registrados en los últimos días en la Praza do Toural fueron protagonizados por "xente afectada por adiccións" y con "problemas de saude mental". Duro añade que "hai vixianza permanente da Policia Local de Santiago" y los conflictos "son entre eles" y "non hai denuncias" al tiempo que confirma que se han abierto diligencias tras el último episodio en el que un hombre le rompe una botella en la cabeza a otro en o Toural

El viceportavoz municipal del PP defiende la instalación de cámaras de videovigilancia y añade que "los altercados aumentan la sensación de inseguridad" porque "los trabajadores tienen miedo y están preocupados". José Antonio Constenla cree que "lo difícil no puede ser óbice para no intervenir" e insiste en la necesidad de incrementar el número de cámaras en la ciudad.

El concejal de Urbanismo Iago lestegás cree que "hai que incrementar os ollos de persoas con máis habitantes, con máis comercio e non olos virtuais que son as cámaras" porque "convirte ós cidadáns en participantes de Gran Hermano" y "eu non estou dacordo con esta perspectiva"

La concejala del PSOE Marta Abal, que denunció que desde hace un año continuan las pintadas en el conjunto escultórico de Nóvoa en Bonaval, cree que "hai que reforzar a presencia policial porque xa é habitual este tipo de altercados" con el de la Praza do Toural y "reforzar a presencia asistencial"