El concello de Santiago limpiará las pintadas en la Iglesia de Santa Susana "aunque le corresponde a la propiedad" y rechaza la instalación de cámaras de vigilancia

Ramón Castro

Santiago de Compostela

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "aínda que lle corresponde á propiedade, imos limpar as pintadas da Igrexa de Santa Susana". Goretti sanmartín comenta que "o Concello non só colabora, senón que facilita que se limpen as pintadas" al tiempo que apela "á concienciación e ó respeto ó Patrimonio". Sanmartín cree que la instalación de cámaras de videovigilancia no evitaría los actos de vandalismos "porque é imposible poñer unha cámara de vixiancia detrás de cada pedra, iso non é máis garantista" y defiende campañas de concienciación por el respeto al patrimonio "e un reforzo policial"

