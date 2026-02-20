El Ayuntamiento de Santiago inicia la próxima semana obras de asfaltado para reparar los daños causados por el mal tiempo en vías municipales y espacio público

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, informó hoy en rolda de prensa de que la próxima semana, coincidiendo con la mejora del tiempo, darán comienzo los trabajos de asfaltado previstos por el departamento municipal de Obras en distintos puntos de la ciudad para reparar los daños causados a causa de la climatología adversa.

"Llevamos ya hecho una evaluación importante de la deterioro de las vías municipales y del espacio público por las choivas en lo que llevamos de año", señaló Goretti Sanmartín, y recordó que no se trata de una cuestión exclusiva de la ciudad, sino que se atribuye a los eventos meteorológicos sufridos este invierno.

La regedora recordó que durante los últimos meses se han hecho arreglos de emergencia, de carácter provisional y que a partires de este momento se dan las condiciones para iniciar un programa de reparaciones con "soluciones más duraderas", que incluyen fresado y asfaltado. El Ayuntamiento de Santiago tiene contabilizadas 220 incidencias en pavimentos de asfalto.

Los trabajos de reparación de pavimentos asfálticos se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, en horario de 8.30 a 13:0 horas y de 14.30 a 19.30 horas.

La regedora apuntó que la semana que viene estas obras comenzarán en las Fontiñas con actuaciones en las calles de Lisboa, Berlín, Londres, París, Roma, Bruselas y Moscova. También en la calle de San Lázaro y en la avenida Camino Francés.

A continuación, en la siguiente semana, están previstas en las calles de la República Argentina, Gómez Ulla, en el Ensanche, y en otras ubicaciones como la Ponte Vieja de Vidán, la avenida Burgo de las Naciones, o en el cruce de la Costa del Vedor con Quiroga Palacios.

Actuaciones en el rural

También en el rural, las semanas pasadas se hicieron trabajos en la mejora del drenaje del agua del agua de la lluvia, en concreto en Tras Villestro, en la carretera nacional 634, donde aún hoy se está trabajando, y está previsto que se llegue al final de los trabajos en Sanxuas (Arines).

La alcaldesa indicó también que se hará un seguimiento semanal de estas incidencias, incluidas las que puedan ser resueltas de forma puntual con el personal y los recursos de la brigada municipal, con actuaciones de carácter menos duradero, permiten actuar con agilidad y garantizar la seguridad de las personas y los vehículos.

A estas actuaciones sobre asfalto hay que sumar la reparación de incidencias en aceras o en calzadas con pavimentos de márgenes, chapaplana o chapacuña.

En estos momentos se está actuando en el pavimento de chapacuña del parking de San Roque, y en los próximos días se arrancará la entrada de la plaza de Ramón Domínguez, usas en el cruce de Ruela del Pisón con Pegigo de Arriba, pavimentos en la calle Concheros y en la zona del Crucero de San Pedro y Campo de la Angustia, y pavimento de chapacuña en la Costa del Vedor.

"Se trata de actuaciones de carácter inmediato para paliar esas incidencias más urgentes, pero por supuesto va a haber también una planificación más a medio plazo con intervenciones de más calado a realizar en los meses de verano y otoño, cuando el tiempo al adopta ser más propicio", señaló Sanmartín.

También respecto a esas actuaciones, los servicios municipales están evaluando el estado de vías con la necesaria redacción previa de todos proyectos técnicos necesarios.

Afecciones al tráfico y el transporte urbano

Los trabajos de reparación de pavimentos implicarán cortes de tráfico y desvíos del transporte urbano:

El lunes 23 de febrero en la calle de San Lázaro habrá un corte del carril de salida en el tramo comprendido entre la glorieta de la Muíña y la rotonda de la calle Miguel Ferro Caaveiro. Desvío por calle Fernando Casas Novoa.

El lunes 23 y el martes 24 en la avenida Camino Francés los trabajos afectan tanto a los carriles que desembocan en la glorieta con la avenida de Joán Pablo II como a los carriles del túnel, por lo que la circulación se desviará por unos u otros, según el momento de los trabajos.

El martes 24 y el miércoles 25 la calle de Lisboa quedará cortada completamente a la circulación, de la misma manera la calle Berlín, pero sólo el carril de subida. Se podrá circular hacia el túnel de Área Central.

El jueves 26 por la mañana y el viernes 27 por la tarde la calle Roma estará cortada al tráfico en sentido subida.

El lunes 2 de marzo la calle de la República Argentina se cortará al tráfico todo el día en el tramo comprendido entre Romero Donallo y Fernando III. Cruces sin afección.

El lunes 2 de marzo la calle Gómez Ulla estará cortada en horario de mañana. Acceso por la calle Pérez Constanti.

El lunes 2 y el martes 3 en la avenida del Burgo de las Naciones sólo podrá circular desde Xoan XXIII hacia avenida de Castelao.

El lunes 24 de la mañana y martes 3 por la tarde se cortará al tráfico la calle de A Ponte Vieja.

El martes 3 de marzo estará cortado durante todo el día cortado el cruce de la avenida Quiroga Palacios con la calle del Veedor. Desvío de la circulación por calle Bispo Teodomiro y Corredoira de las Fraguas.

No transporte urbano, a próxima semana verase afectada a liña 6, 6A, 9, C2, C4, C5, C11. Toda a información está dispoñible na web de Tussa.