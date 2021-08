La Catedral descarta implementar medidas adicionales en la oficina del peregrino

Segundo Pérez explica que no pueden hacer nada. Algunos peregrinos relataban en los micrófonos de Onda Cero que llegan y ya no consiguen cita. Los que se quedan en la ciudad regresan al día siguiente, pero otros se marchan el mismo día, por lo que se quedan sin su "compostela" después de haber recorrido cientos de kilómetros. Pérez responde: "somos los que somos, los puestos de atención están llenos, y no podemos más, lo sentimos, pero no podemos más". Esta semana llegarán a Santiago el peregrino número 100.000.

Imagen de El Correo Gallego