Voces expertas participan desde hoy en las II Jornadas EU-LAC - UNED Pontevedra

Durante dos días, destacados representantes del ámbito académico, político y de organizaciones internacionales compartirán sus visiones. La sesión inaugural del jueves 4 empezará con las intervenciones de altas autoridades: Esther López Martín, vicerrectora de Innovación Educativa de la UNED; Rafael Domínguez, vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Pontevedra; Nicolás Medellín Lizarralde, consejero de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en España; Anna Barrera, directora de Programas de Fundación EU-LAC; y Víctor M. González Sánchez, director del Centro UNED Pontevedra.

A continuación, se presentarán dos informes recientes del Centro de Desarrollo de la OCDE: Perspectivas económicas de América Latina y Dinámicas del desarrollo del Caribe, con las exposiciones de Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora. Las presentaciones estarán moderadas por Anna Barrera y contarán también con la participación de Víctor M. González Sánchez.

Posteriormente, un panel de diálogo abordará los retos del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, con la participación de expertos como Francesco Maria Chiodi (IILA), Vicente Palacio (Fundación Alternativas), junto con miembros de la comunidad universitaria.

El viernes 5, la primera sesión abordará los avances y desafíos de los acuerdos comerciales y relaciones bilaterales tras la cumbre, con intervenciones de Ernesto Talvi (Real Instituto Elcano / IE University), Arantza Gómez (Universidad de Northumbria), y Detlef Nolte (GIGA).

La sesión de la tarde se centrará en la agenda de inversiones y la iniciativa europea Global Gateway, con la participación de Anna Barrera; Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina; representantes de la Comisión Europea; y Josep Puxeu Rocamora, vicepresidente del Comité de Seguimiento de América Latina del Comité Económico y Social Europeo.

Escucha el programa al completo de Más de Uno Provincia de Pontevedra para conocer un pequeño resumen de lo que podrás escuchar en las jornadas.

Especial Más de Uno Provincia de Pontevedra UNED Pontevedra