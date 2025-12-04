Voces expertas participan desde hoy en las II Jornadas EU-LAC - UNED Pontevedra

Durante dos días, destacados representantes del ámbito académico, político y de organizaciones internacionales compartirán sus visiones. La sesión inaugural del jueves 4 empezará con las intervenciones de altas autoridades: Esther López Martín, vicerrectora de Innovación Educativa de la UNED; Rafael Domínguez, vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Pontevedra; Nicolás Medellín Lizarralde, consejero de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en España; Anna Barrera, directora de Programas de Fundación EU-LAC; y Víctor M. González Sánchez, director del Centro UNED Pontevedra.
A continuación, se presentarán dos informes recientes del Centro de Desarrollo de la OCDE: Perspectivas económicas de América Latina y Dinámicas del desarrollo del Caribe, con las exposiciones de Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora. Las presentaciones estarán moderadas por Anna Barrera y contarán también con la participación de Víctor M. González Sánchez.
Posteriormente, un panel de diálogo abordará los retos del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, con la participación de expertos como Francesco Maria Chiodi (IILA), Vicente Palacio (Fundación Alternativas), junto con miembros de la comunidad universitaria.
El viernes 5, la primera sesión abordará los avances y desafíos de los acuerdos comerciales y relaciones bilaterales tras la cumbre, con intervenciones de Ernesto Talvi (Real Instituto Elcano / IE University), Arantza Gómez (Universidad de Northumbria), y Detlef Nolte (GIGA).
La sesión de la tarde se centrará en la agenda de inversiones y la iniciativa europea Global Gateway, con la participación de Anna Barrera; Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina; representantes de la Comisión Europea; y Josep Puxeu Rocamora, vicepresidente del Comité de Seguimiento de América Latina del Comité Económico y Social Europeo.
Escucha el programa al completo de Más de Uno Provincia de Pontevedra para conocer un pequeño resumen de lo que podrás escuchar en las jornadas.