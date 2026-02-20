La UNED analiza el papel de la investigación científica en la gestión de los parques naturales en Galicia

La UNED en Pontevedra impartirá del 24 de febrero al 17 de marzo el curso “La investigación como herramienta de gestión: programas, prioridades y práctica científica en los Parques Naturales de Galicia”, una propuesta formativa que pone el foco en la relevancia del conocimiento científico como base para la conservación y la toma de decisiones en los espacios naturales protegidos. La actividad se desarrollará en modalidad presencial y online, con una duración total de 10 horas lectivas y reconocimiento de 0,5 créditos ECTS.

Dirigido por la profesora tutora Rosa Devesa Rey y coordinado por Rafael Cotelo Pazos, responsable de Extensión Universitaria y Actividades Culturales del centro, el curso está orientado a estudiantes universitarios de disciplinas vinculadas a las ciencias naturales como Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, Geología o Ingeniería Forestal, así como a profesionales de la conservación, personal técnico, guías ambientales y personas interesadas en profundizar en la protección del medio natural gallego.

Expertos de prestigio

El programa contará con un destacado equipo docente integrado por especialistas del ámbito universitario, científico y de la gestión pública. Entre los ponentes se encuentran Antonio Rodríguez Fernández, jefe de Servicio de Parques Naturales de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático; Julián Alonso Díaz, investigador y presidente de la Sociedade Micolóxica Lucus; Antonio Rigueiro Rodríguez, catedrático emérito y miembro de la Real Academia Galega de Ciencias; Adolfo Cordero-Rivera, catedrático de Ecología; Jesús Domínguez, profesor titular de la Universidade de Santiago de Compostela; Alba Lombao Vázquez, jefa de Sección de Biodiversidade; Luis Alberto Navarro Echeverría, catedrático de Botánica; Antonio Fernández Bouzas, director-conservador del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia; y Rodolfo Barreiro Lozano, investigador del grupo BioCost.

A lo largo de cuatro sesiones temáticas, el curso abordará experiencias reales de investigación aplicada en la Red de Parques Naturales de Galicia. La sesión inaugural analizará los programas y prioridades científicas en estos espacios, junto con estudios específicos como el catálogo de la macromicobiota del Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. Posteriormente, se presentarán trabajos centrados en el inventario de libélulas y caballitos del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y en el proyecto transfronterizo POCTEP IBERALEX para la conservación del chorlitejo patinegro en el litoral atlántico ibérico.

La programación continuará con la restauración de hábitats para favorecer la conectividad ecológica en el Parque Natural do Invernadeiro y la evaluación de comunidades vegetales en enclaves singulares como los cantiles rocosos de Fragas do Eume.

El curso concluirá con una mirada al ámbito marino y litoral, profundizando en las líneas de investigación desarrolladas en el Parque Nacional Illas Atlánticas y en el análisis del declive de los bosques de kelp, así como en las actuaciones impulsadas para su recuperación.

Compromiso UNED

Con esta iniciativa, la UNED reafirma su compromiso con la transferencia de conocimiento y la formación especializada en materia ambiental, subrayando el papel estratégico de la investigación científica como herramienta fundamental para la gestión sostenible y la conservación del patrimonio natural gallego.