La UNED Pontevedra aspira a superar el récord de actividades de Extensión Universitaria y participación ciudadana en 2026

La UNED Pontevedra afronta este nuevo año 2026 con una clara vocación de crecimiento y consolidación con el objetivo de superar las cifras récord de actividades y participación ciudadana registradas durante el pasado curso académico, en el que se desarrollaron más de 480 propuestas de Extensión Universitaria con una respuesta sin precedentes por parte de la sociedad cifrada en más de 45.000 personas participantes de 130 países.

Tras un año especialmente intenso y exitoso, la UNED Pontevedra refuerza su compromiso con la formación permanente, la cultura y la transferencia de conocimiento, apostando por una programación de Extensión Universitaria aún más amplia, diversa y accesible. En la actualidad, la oferta formativa supera ya las 400 actividades, abiertas a toda la ciudadanía y disponibles para su consulta en la web www.unedpontevedra.es, con el objetivo de seguir ampliándose a lo largo del curso.

“La Extensión Universitaria es una de las grandes señas de identidad de UNED Pontevedra: una universidad abierta, cercana y comprometida, que conecta el conocimiento académico con la realidad cotidiana y con los intereses reales de la ciudadanía, con una clara vocación de crecimiento y proyección”, señala Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria.

La programación está concebida para responder a una demanda social creciente y a intereses muy variados, combinando tradición e innovación, cultura y ciencia, pensamiento crítico y formación práctica. Incluye desde actividades vinculadas al folclore, la cultura popular y las tradiciones, como el

encaje de bolillos, la pandereta o distintas propuestas culturales, hasta ámbitos de máxima actualidad como la inteligencia artificial, la robótica, la política, la sociología, la economía o el análisis de la realidad contemporánea, junto a una amplia oferta de idiomas y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Uno de los pilares que sustentan este crecimiento es la extensa red de aulas universitarias distribuidas por toda la provincia, que permite acercar la oferta lectiva de la UNED a todos los territorios y facilitar el acceso al conocimiento más allá de los grandes núcleos urbanos. Esta presencia territorial refuerza el compromiso de UNED Pontevedra con la cohesión social, el desarrollo local y la igualdad de oportunidades.

Impacto Extensión Universitaria UNED

El impacto de la Extensión Universitaria va más allá del ámbito local y provincial. En la pasada edición, las actividades impulsadas desde el centro contaron con más de 45.000 participantes procedentes de más de 130 países, consolidando una proyección nacional e internacional que la institución aspira no solo a mantener, sino a ampliar durante 2026.

La próxima semana comenzarán nuevas actividades al tiempo que se avanza en una nueva edición del programa UNED Sénior, una iniciativa plenamente consolidada que refuerza la participación activa a lo largo de toda la vida y el acceso universal al conocimiento.

Desde la dirección del centro se trabaja ya con una planificación especialmente ambiciosa, orientada a batir nuevamente los registros de actividades y participación ciudadana, y a seguir fortaleciendo el papel de UNED Pontevedra como un referente cultural, educativo y social, capaz de anticiparse a las demandas formativas de la sociedad actual.

Amplia oferta UNED

UNED Pontevedra invita a toda la ciudadanía a consultar y participar en esta programación, concebida como un espacio de aprendizaje, reflexión y encuentro, y como una apuesta decidida por seguir ampliando el impacto social de la universidad a lo largo de todo el año 2026.