La UNED Pontevedra inicia septiembre con una histórica programación de extensión universitaria

La UNED de Pontevedra comienza el mes de septiembre con una oferta sin precedentes con más de 300 cursos y actividades de Extensión Universitaria, lo que supone un arranque histórico, excepcional y un notable crecimiento respecto al año pasado cuando se cerró con más de 400 propuestas a lo largo del curso y 45.000 matrículas. Estas cifras reflejan el dinamismo de un centro que se ha consolidado como motor formativo, cultural y social en toda la provincia y en España.

“Empezar ya el curso con 300 propuestas marca un hito y demuestra la vitalidad y relevancia de nuestra programación. La UNED de Pontevedra sigue siendo un espacio abierto, vivo y en constante crecimiento”, destaca Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria.

La programación combina lo mejor de la tradición con lo más innovador de la actualidad desde saberes artesanales como el encaje de bolillos o el ganchillo hasta disciplinas emergentes como la robótica, la inteligencia artificial o la sostenibilidad digital.

Según comenta Cotelo Pazos, “no se trata únicamente de aprender, sino de formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos. En este sentido, cobran especial relevancia los cursos de cooperación internacional, que han servido de apoyo a decenas de emprendedores con proyectos de impacto social en España y en el extranjero”.

Referente en idiomas en Galicia

Uno de los grandes pilares de la UNED de Pontevedra es su oferta lingüística, la más amplia de la provincia y una de las más completas de Galicia. Incluye los idiomas más demandados —inglés, francés, alemán, italiano o portugués— y también lenguas menos habituales como chino, japonés, coreano, ruso, ucraniano, wolof o lengua de signos. La mayoría de cursos se imparten con profesorado nativo, con clases online en directo y en diferido, accesibles para todos los públicos.

LA UNED SÉNIOR: BAILOTERAPIA, CALIDAD Y PRESTIGIO

El programa de la UNED Sénior, dirigido a mayores de 55 años, continúa en expansión así este año incorpora como docente a Antón Castro, prestigioso historiador del arte y comisario de la Bienal de Pontevedra, quien releva a María José Manzanares en una de las asignaturas más concurridas. Su participación refuerza la dimensión cultural y académica de la propuesta.

Además seguirán desarrollando actividades que estimulan la psicomotricidad, la socialización y el entretenimiento como las clases de musicoterapia que cada año congregan a un mayor número de alumnos participantes.

La divulgación cultural y formativa del alumnado de la UNED Sénior es una seña de identidad que hace que este centro universitario en Pontevedra sea un referente a nivel nacional en la puesta en marcha de actividades para mayores de 55 años.

La UNED de Pontevedra mantiene una fuerte presencia territorial, con sedes en Pontevedra, Tui, Ponteareas, Porriño, Lalín, Vigo y Portas. Esta red garantiza que la formación universitaria y la cultura estén al alcance de toda la ciudadanía, contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo local.

UN GRUPO HUMANO Y DOCENTE DE GRAN PROYECCIÓN INTERNACIONAL

“El verdadero valor de esta programación está en las personas que la sostienen día a día”, subraya Cotelo Pazos en referencia al equipo humano de la UNED Pontevedra —docente, técnico y administrativo—, cuyo compromiso hace posible que cada curso y actividad se desarrolle con éxito. Como Coordinador de Extensión Universitaria, no puedo manifestar más que orgullo y satisfacción por la riqueza de esta programación”.

El pasado curso el centro superó los 45.000 alumnos matriculados, y este año aspira a seguir creciendo y consolidarse como referente formativo no solo en Galicia, sino también a nivel nacional e internacional.

FORMACIÓN ABIERTA A LA SOCIEDAD Y SUS DEMANDAS E INQUIETUDES

La programación completa está disponible en la web oficial: www.unedpontevedra.es. Desde la UNED se invita tanto a expertos que deseen proponer nuevas actividades como a ciudadanos interesados en aprender sobre temáticas no incluidas en la programación actual.

“Estamos abiertos a la sociedad, a sus demandas y a sus inquietudes. La UNED de Pontevedra es un centro de todos y para todos, que avanza de la mano con la provincia y con el mundo”, concluye Cotelo Pazos.