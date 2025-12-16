Fotografías entrañables

'Photocall' de nadal na praza da Constitución en A Estrada

As letras brancas que conforman o nome do municipio teñen incorporada unha iluminación que se pode programar para que luza na tonalidade desexada durante estas datas de nadal

Redacción

Pontevedra |

'Photocall' de nadal ubicado na praza da Constitución do concello de A Estrada
'Photocall' A Estrada | Onda Cero Pontevedra

O Concello da Estrada estrea photocall na Praza da Constitución. A instalación das letras que conforman o nome do municipio, que quedou localizado aos pés da casa consistorial. Aínda que inicialmente se pensara en situar este atractivo na alameda municipal,

concretamente na parte posterior do edificio do Concello, finalmente optouse pola Praza da Constitución, ao obxecto de que as persoas que decidan tomar unha fotografía a carón destas letras poidan conformar unha estampa co emblemático edificio consistorial de pano

de fondo, integrado no conxunto monumental no que tamén se inclúe o valorado palco da música.

Nadal en A Estrada

A instalación destas letras nestas datas do ano explica o motivo polo que o Concello decidiu desprazar, días atrás, o photocall de Nadal ata deixalo situado a carón do palco. Deste xeito, nestas festas veciños e visitantes poderán escoller dúas postais diferentes.

O nome da Estrada luce nesta composición coas letras en branco. Non obstante, en horario nocturno incorporarase un toque de color a través da luz, xa que o conxunto contará cunha iluminación que, como acontece co propio consistorio, pode irse programando coa tonalidade desexada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer