Los desafíos de la seguridad internacional en el mundo multipolar en los Cursos de Verano

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra acogerá del 13 al 15 de julio el curso de verano “La seguridad en el momento Post-Liberal: Desafíos estratégicos y dinámicas geopolíticas de la multipolaridad”, una actividad académica que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre los principales retos de la seguridad en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la transformación del equilibrio de poderes.

Dirigido por Andrés de Castro García y coordinado por Clara Bañares Martín, el curso está promovido por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y podrá seguirse tanto de forma presencial como online, en directo o en diferido.

La propuesta parte de la constatación de que la seguridad de los Estados atraviesa una profunda fase de redefinición tras el fin de la hegemonía liberal y el progresivo tránsito desde un escenario unipolar hacia un mundo multipolar. En este contexto, los participantes analizarán cómo la competencia entre Estados, las amenazas híbridas y las nuevas dinámicas geopolíticas están configurando un entorno cada vez más complejo para la seguridad internacional.

Entre los principales objetivos del curso figuran profundizar en los Estudios de Seguridad y Defensa, comprender la importancia de los cambios geopolíticos que se están produciendo a escala global y fomentar la capacidad crítica y analítica para formular y responder preguntas de investigación sobre los desafíos estratégicos contemporáneos.

El programa académico abordará cuestiones de máxima actualidad como el impacto de la guerra de Ucrania en el sistema internacional, la diplomacia vaticana en contextos de conflicto, la instrumentalización de los flujos migratorios como herramienta de guerra híbrida, la competencia por los recursos en África, el blanqueo de capitales y el crimen organizado transnacional como amenazas para la seguridad de los Estados, así como las limitaciones de la Unión Europea para ejercer una autonomía estratégica efectiva en un mundo cada vez más multipolar.

El cuadro docente estará integrado por expertos procedentes de universidades, organismos públicos e instituciones internacionales. Así, participarán Óscar Jaime Jiménez, profesor de Sociología de la UNED; Lidia Karolina Majda, de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma; José Miguel Bravo, jefe de Estrategia de la Dirección General de Policía de los Países Bajos; Laura Gogny, investigadora posdoctoral de la Guangdong University of Foreign Studies de China; Joel Harry Clavijo Suntura, profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Francisco Blázquez Sarro, director de Seguridad Integral del Grupo Veolia España e investigador predoctoral de la UNED; Yolanda Valverde, investigadora predoctoral de la UNED; y el propio Andrés de Castro García, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED.

El curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en iniciarse o profundizar en los Estudios de Seguridad y Defensa, así como a estudiantes, investigadores, profesionales y ciudadanos que deseen comprender mejor las transformaciones geopolíticas que están definiendo el orden internacional contemporáneo.

La actividad tiene una duración de 20 horas lectivas y concede un crédito ECTS. Además de las sesiones presenciales y online, el programa se completará con actividades de consulta de materiales y participación en el foro virtual del curso.

La matrícula permanece abierta a través de la plataforma de Cursos de Verano de la UNED, con tarifas reducidas para estudiantes universitarios, personas desempleadas, mayores de 65 años y otros colectivos beneficiarios de descuentos.