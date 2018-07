A Denominación de Orixe Rías Baixas afronta con optimismo a campaña da vendima 2016

A Denominación de Orixe Rías Baixas afronta a vendima 2016 con optimismo ante o excelente estado fitosanitario que presenta a uva, o que pon en relevo a boa evolución do ciclo vexetativo ata o momento da súa recollida. De feito, o Órgano de Control e Certificación congratúlase pola gran calidade da uva que está a entrar nas adegas amparadas polo Consello Regulador e espera que esa sexa o aceno de identidade da presente campaña. Ata o momento recolléronse ao redor de 8 millóns de quilos de uva nas cinco subzonas. A día de hoxe atópanse en plena actividade 140 adegas das 183 inscritas. Lembrar que a colleita da pasada campaña na Denominación de Orixe Rías Baixas, cualificada como ?Moi Boa?, rozou os 32 millóns de quilos de uva vendimiados. O documento de Estimación da Colleita 2016, elaborado polo Departamento Técnico do Consello Regulador coa colaboración dos técnicos das adegas, prevé -para a presente campaña- unha diminución de entre o 10% e o 20% con relación ao pasado ano. Respecto diso da presente campaña, o director técnico, Agustín Lago, explica que ?as choivas da pasada semana foron beneficiosas para o viñedo? e que, a tenor das previsións que apunta a unha meteoroloxía favorable, as expectativas son moi positivas, dado que permitirá que a vendima nesta denominación realícese de maneira graduada, ordenada e selectiva.