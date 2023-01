Máis de Un Pontevedra

O xeodestino "Mar de Santiago" presenta en FITUR a súa extratexia para 2023

A delegación de Mar de Santiago participa en Fitur en varias xuntanzas de traballo con touroperadores e representantes de empresas e entidades vencelladas ao sector, co obxectivo de seguir reforzando o posicionamento da marca no mercado turístico. Os concellos de Vilanova, Catoira, Valga e Pontecesures forman parte do xeodestino e conversamos con Juan Manuel Vidal, alcalde de Pontecesures, desde o IFEMA.