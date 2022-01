Noticias Pontevedra 21/01/2022

LEER MÁS Pontevedra

Un juzgado de Vilagarcía de Arousa ha enviado a prisión a un hombre, vecino de la localidad, acusado de abusar de su hija cuanto ésta tenía menos de 16 años. Según consta en la denuncia, la adolescente relató que los tocamientos se prolongaron durante tres meses y que cada vez eran de mayor intensidad. Además, representantes sindicales solicitan el cambio de centro de un recluso, considerado peligroso, que acumula tres agresiones a funcionarios, la última de ellas el pasado miércoles.

Paro en el sector de la conserva de la comarca de Arousa, entre otras zonas de la provincia de Pontevedra. CC.OO., CIG y UGT convocaron tres jornadas de paro para reclamar "un convenio digno" y denunciaron la "ruptura unilateral" de las negociaciones por parte de la patronal. Así, a las 11,00 horas de la mañana se produjo una concentración en la Praza de Galicia, de Vilagarcía de Arousa.

Tercera jornada de Fitur. Los destinos Rías Baixas, Mancomunidad de O Salnés, Cambados, Pontevedra o el proyecto Mar de Santiago presentaron sus propuestas para captar turistas y peregrinos 2022.

Campaña 2022 #LoveRiasBaixas protagonizada por personas que nos cuentan su historia de amor con la provincia de Pontevedra.

A Deputación exhibiu o músculo turístico da provincia no Auditorio de Turespaña que encheuse na presentación da campaña “máis emocional, diferente e rompedora destes anos”

Carmela Silva agradeceu a presenza da Ministra de Turismo e do Secretario de Estado e asegurou que “temos infinidade de razóns para que a xente que nos visita non queira marchar, un sector extraordinario e a xente, que te fai sentir en casa”

Turismo de Pontevedra presentou na Feira Internacional de Turismo Fitur 2022 un vídeo promocional protagonizado por eses tesouros únicos que converten á cidade de Pontevedra en capital española do turismo verde, deportivo e gastronómico e cuxa mensaxe define á perfección a filosofía de vida dos pontevedreses: ‘Non todo vai ser sufrir!’. Un slogan que, como salienta a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, “cobra aínda máis forza neste crucial momento, no que comezamos a albiscar o final da pandemia, e no que a campaña de Visit Pontevedra convida a tódolos que desexen deixar atrás os malos momentos e desfrutar da vida a repetirse un simple hashtag, #VenaPontevedra”.

Esta peza audiovisual foi un dos eixos da presentación que realizaron no Pavillón de Galicia a propia Blanco e o seu compañeiro Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, e na que se expuxeron algunhas das importantes accións que se executarán grazas aos tres millóns de euros procedentes de fondos europeos para o desenvolvemento do Plan de Sostibilidade Turística de Pontevedra e o fomento do Xacobeo.