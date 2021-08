Os casos activos siguen a baixa no área Sanitaria Pontevedra-Salnés. Hoxe, pendentes do comité clínico de expertos que asesora a Xunta de Galicia. Saimos a rúa para facer balance do verán. E coñecemos todos os detalles da edición número 43 da Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia. Imos de 'Ruta de Verán' con Nara Mahou o concello de Vila de Cruces. Pechamos o programa repasando das novedades do libro na librería Cronopios.