PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 30/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e facendo balance das principais noticias do ano 2022 que mañá despedimos. Buscamos a previsión metereolóxica para esta fin de semana e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ademais, completamos o programa marcando axenda cultural, de ocio e festiva.