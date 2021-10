CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 28/10/2021

Abrimos o programa coa boa nova do día: a UCI de Montecelo está libre de COVID. Comentamos a actualidade co portavoz do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez. Na segunda parte do programa falamos de turismo, de espazo público e de viticultura. Ademais, hoxe tomamos a última antes de marchar con Rodrigo Cota.