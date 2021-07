Facemos seguemento a situación sanitaria. Medran os casos activos e, por tanto, o comité clínico manteñe as restriccións máximas para Sanxenxo, O Grove, Cambados e Meaño. Paralelamente, os traballadores de Ence anuncian a pretensión de intensificar os calendario de movilizacións. Repasamos todas actividades previstas na Festa do Albariño, saimos a rúa a preguntar se conectamos ou non do traballo en vacacións e coñecemos a previsión do tempo para as vindeiras 24h.