PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 27/01/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada último venres do mes, convertemos a radio nun conto educativo en compañía de Carmen Quinteiro. Ademais, marcamos axenda cultural e de ocio para a fin de semana de sol e frío que temos por diante. Decepción entre los alcaldes del PSOE y BNG en Pontevedra tras reunirse con el conselleiro de Sanidade para analizar la actual situación del área sanitaria Pontevedra-Salnés. La Xunta reconoció ante los regidores que faltaban 24 médicos para equilibrar los problemas en Atención Primaria. En la Diputación de Pontevedra, el gobierno provincial aprobó 9 millones de euros destinados a proyectos de empleo y servicios sociales en concellos de la provincia. A nivel municipal, en Pontevedra capital, el gobierno municipal se ha visto obligado a paralizar la licitación del contrato de residuos, valorado en 233 millones de euros, ante la presentación de dos recursos contra algunos criterios del pliego de condiciones de la convocatoria. Y, este sábado, el concejal Iván Puentes será presentado como candidato del PSdeG a la alcaldía de Pontevedra.