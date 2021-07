Mas de Uno Pontevedra 26/07/2021

Abrimos a semana moi atentos a elevada incidencia de contaxios de Covid19. O área sanitaria atopase a piques de superar os 3000 casos activos. Analizamos esta situación co doctor Baloira, xefe de neumoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. Repasamos a actualidade municipal con Rafa Domínguez, presidente do PP. Coñecemos máis motivos para matricularse nunha universidade de referencia como a UNED. O seu director aporta algunhas claves interesantes. E pechamos desvelando novas iniciativas das festas do veran. Conversamos con Jose Luis Martínez, concelleiro de festas.