Más de Uno Pontevedra 24/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando con Paz Castro desde a editorial Kalandraka para coñecer as propostas que a editorial pontevedresa leva a Culturgal. Como cada xoves, recibimos a visita de Rodrigo Cota e, ademais, completamos o programa tomando a última antes de marchar co director de cine e escritor Rodrigo Cortés que visita Galicia para presentar o seu libro "Verbolario".