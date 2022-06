CON SUSANA PEDREIRA

Más de Uno Pontevedra 22/06/2022

Comezamos o programa coa actualidade do día e conversando co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ademais, visitamos O Grove e o seu comercio local cunha nova campaña de Emgrobes en marcha, e recibimos a visita dos amigos de "De vella a bella" para falar do programa de maiores da UVigo no Campus de Pontevedra.