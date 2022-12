PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 19/12/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada pola celebración do último pleno do ano en Pontevedra. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co portavoz municipal de Vila de Criuces, Julio López. Ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!". "Noticias de Pontevedra" con Juan de Sola Localizan flotando el cadáver de un hombre en el puerto de O Xufre de A Illa de Arousa. Su familia lo echaba en falta desde el pasado sábado. En Perú, siguen a la espera de regresar los cuatro jóvenes de A Estrada, atrapados por el intento de autogolpe de Estado del presidente Pedro Castillo. A nivel municipal, la corporación de Pontevedra aprueba por unanimidad exigir a la Xunta de Galicia medidas y recursos para mejorar los servicios sanitarios en el área Pontevedra-Salnés. Y, este lunes, el gobierno local ha confirmado que no habrá variación de los precios de los billetes de transporte público de Pontevedra.