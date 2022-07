Más de Uno Pontevedra 19/07/2022

ONDA CERO PONTEVEDRA

Abrimos o programa coa actualidade desta xornada de martes e conversando coa concelleira de Igualdade de Cambados, Fátima Abal. Buscamos a previsión metereolóxica e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o novo presidente da Asociación de Empresarios do Deza, David Campos. Ademais, ampliamos as nosas bibliotecas particulares en compañía de Mercedes Corbillón con novas recomendacións desde a Librería Cronopios.