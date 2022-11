PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 08/11/2022

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e conversando coa concelleira de Promoción Económica e Turismo de Pontevedra, Yoya Blanco. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e, como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal, hoxe o noso convidado é o presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, Jose Manuel Cores Tourís. Completamos o programa co espazo Cronopios que hoxe trae versión extendida coa presentación de "Un verano en A Toxa", o libro ilustrado por Maru Godás no que a nosa querida Mercedes Corbillón se estrea como escritora.