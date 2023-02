PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 06/02/2023

Comezamos o programa coa actualidade da xornada marcada polo futuro de ENCE e a decición do Tribunal Supremo que mañá se reune para votar e emitir a decisión sobre a prórroga. Buscamos a previsión do tempo para as vindeiras horas e abrimos tempo de entrevista con Santiago Souza, membro do comité executivo de Expoferr, a feira que este xoves comeza en Silleda. Ademais, como cada luns, falamos do mundo do motor con Abel Millán e escoitamos música nunha nova edición de "Cántamo... en galego!". Horas previas a que el Tribunal Supremo comience a analizar los recursos presentados por Ence para evitar el cierre de la fábrica de Pontevedra. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Pontevedra, criticó al gobierno central por carecer de Plan B, en el supuesto de que el fallo del Supremo ratifique la sentencia de la Audiencia Nacional que invalida la prórroga de la concesión de los terrenos de la factoría industrial. Por su parte, el concello de la capital espera que el Alto Tribunal siga el mismo camino trazado por la AN en lo que califica de fraude y robo a la ciudadanía de Pontevedra por no poder disfrutar de una ría libre de industria pesada.