Más de uno Pontevedra 23/08/2023

Ollamos as últimas novas de actualidade en Pontevedra e comarca. As altas temperaturas convidan a dar un paseo polas praias, para coñecer as condicions do día. e saimos a rúa para preguntar sobre as preferencias para ver películas de cine. Tamen, escoitamos os ambulantes do mercadillo ante a ameaza de movilizacións na Feira Franca e a final das series mundais de Triatlón en Pontevedra. Analizamos a idoneidade dos proxectos de parques eólicos na comarca con Antón Lois, experto de Amigos da Terrra Galicia. Repasamos todo programa de festas de Sanxenxo con Elena Torres, concelleira de Cultura. E pechamos o programa disfrutando da conversa e música de Carlos Núñez, o gaiteiro máis internacional de Galicia.