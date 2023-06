PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 14/06/2023

Comezamos o programa coa actualidade do día e buscando a información do tempo para as vindeiras horas. Visitamos a exposición “E se fose hoxe?” na Praza de España guiados pola asesora técnica de Memoria Histórica na Deputación de Pontevedra, Montse Fajardo. Completamos o programa coa visita das amigas de "De vella a bella".