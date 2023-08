PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 08/08/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día, escoitando o que a rúa responde e visitando a praia de Compostela en Vilagarcía de Arousa. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe o noso convidado é o novo vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez. Completamos o programa co espazo Cronopios e a ritmo de jazz cunha reportaxe de Noa Pichel e Sofía Caamaño.