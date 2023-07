PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 04/07/2023

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez. Como cada martes, volvemos ao Hotel Rías Bajas co almorzo informativo semanal: hoxe o noso convidado é o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Completamos o programa co espazo Cronopios e a visita de Vicente Vallés en colaboración coa UNED Pontevedra.