PROGRAMA COMPLETO

Más de Uno Pontevedra 02/10/2023

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e coñecendo unha nova muller deportista no espazo semanal “Educanco en Igualdade”. Conversamos co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e falamos do mundo do motor con Abel Millán. Completamos o programa con “Cántamo… en galego!” e Guadi Galego como artista convidada.