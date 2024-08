Ángel Moldes: "A Festa do Mar pretende ser un homenaxe a xente do mar de Poio"

Disfrutamos dun novo almorzo informativo no céntrico café-bar Carabela de Pontevedra, ubicado na praza da Estrela. Trasladamos a radio a un lugar repleto de momentos únicos, de situación irrepetibles onde pretendemos conversar y analizar o presente dun municipio como Poio. Unha das localidades de gran relevancia no conxunto das Rías Baixas e Galicia; en especial, polos seus incontables atractivos turísticos.

Poio é unha vila que está a piques de iniciar unha das suas semanas grandes do verán. A partir do xoves, día 22 de agosto, se poderá disfrutar da agardada Festa do Mar. A praza de Chousa convirtese no centro neurálxico deste gran evento.No programa se incluen unha ducia de actuacións musicais: orquesta La Ocaband y Broken Peach, Bombay, Bebe, Soraya ou Remember Queen, entre outras. Concertos marcados por unha gran variedade e pensados para todos os gustos e xeracións.

Abrimos conversa co máximo responsable deste municipio.

(Escoita a entrevista completa con Ángel Modes, alcalde de Poio)